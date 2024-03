Basket Serie A2. La San Giobbe Chiusi riceve alle 18 la Sebastiani Rieti. Bassi: "Servono voglia di vincere, stupire e superarsi»

È una domenica di Pasqua sul parquet per la San Giobbe che all’Estra Forum riceve la visita della Real Sebastiani Rieti per la settima giornata della fase ad orologio. Palla a due alle 18, arbitrano Vita, Nuara e Yang Yao. "Sarà banale come frase, ma il lavoro paga – ha detto coach Bassi (nella foto) spiegando il grande momento di forma della sua squadra –. Dal 17 di agosto i ragazzi provano a migliorarsi giorno per giorno. Siamo cresciuti molto e sono migliorati sia a livello individuale che di squadra. E poi questo è un gruppo vero che sta bene insieme. Facile esserlo quando si vince; è quando perdi spesso che diventa difficile. Invece questi ragazzi sono proprio uniti e ci provano". La vittoria di Agrigento potrebbe essere la chiave di volta per riuscire ad accedere al girone salvezza, avendo agganciato Orzinuovi in classifica: "Come ho detto subito dopo la partita, è stata una vittoria fondamentale. Abbiamo riagganciato Orzinuovi con una prestazione buona, orgogliosa e anche di qualità, fino a un certo punto. Poi è arrivata la reazione di Agrigento ma siamo stati bravi a fare le cose giuste nel momento di massima difficoltà". Sull’avversario di giornata: "Rieti è una squadra molto forte e profonda – ha sottolineato Bassi –. La parola chiave è consapevolezza. Essere consapevoli che arriverà una squadra di altissimo livello e di conseguenza stare con i piedi ben piantati per terra. Dall’altra parte però servirà la consapevolezza di sapere che, se ci vogliamo salvare, dovremo provare a battere una squadra di alto livello. Dovremo fare tanta attenzione ai dettagli, non farsi prendere troppo dall’ansia e grande tranquillità nel sapere che la coscienza è pulita dal punto di vista del lavoro. Più di così non si può fare. Ma anche l’orgoglio di dire: ci hanno sempre dati per spacciati, proviamo a dimostrare il contrario".

Le chiavi del match: "Tra noi e loro c’è un gap sotto quasi ogni punto di vista. Fisico, tecnico e di esperienza. Quindi servirà avere entusiasmo e giocare una partita di grandissimo orgoglio. I valori tecnici sono sicuramente importanti, dovremo limitare le palle perse e cercare di non subire troppo a rimbalzo però penso che la chiave sia veramente la voglia di vincere, di stupire e di superarsi".