Basket serie A2. Marini saluta Trapani, è a un passo. Rbr sogna e prepara altre conferme

Nel luglio di Rbr c’è attesa per un paio di arrivi, che potrebbero essere imminenti, e per scoprire in che direzione andrà la scelta dell’esterno americano. I biancorossi hanno confermato ufficialmente Johnson e Tomassini, ma a breve dovrebbero ufficializzare pure Grande, Anumba, Simioni e Masciadri. Riviera Banca è intenzionata a mettere a segno almeno un paio di colpi importanti e uno di questi dovrebbe essere Pierpaolo Marini. L’esterno è vicinissimo e ieri anche la sua ex squadra, Trapani, ha ufficializzato l’addio ringraziandolo per lo "straordinario contributo dato durante la stagione". Sarebbe un’aggiunta di gran qualità, una guardia-ala capace di produrre quest’anno 11 punti, 3.5 rimbalzi e 2.8 assist nella regular season del girone verde, sfiorando il 40% da tre e risultando sempre molto continuo, senza picchi clamorosi in alto o in basso. L’altro arrivo di peso riguarda il settore lunghi, con Rbr sempre molto vicina a Gora Camara, centro senegalese di formazione italiana in uscita da Treviso. Rbr ha intanto ufficializzato l’arrivo di Massimo Di Giovanni, che prende il posto di Marco Bernardi come preparatore atletico. Originario di Cecina, nato il 13 luglio del 1973, nell’ultima stagione ha svolto il ruolo di preparatore a Forlì. Quello tra Massimo Di Giovanni e Sandro Dell’Agnello è un legame che parte da lontano. Una conoscenza ventennale, dato che si sono conosciuti nel 2004 al Basket Livorno quando Sandro era viceallenatore e Massimo preparatore delle giovanili. "Sono felice di essere a Rimini – dice Di Giovanni -, perché è una città che mi ha sempre incuriosito, sono stato diverse volte da avversario e sono sempre rimasto affascinato per la sua grande passione per il basket unita a un’accoglienza e una ricettività turistica senza eguali in Italia. Essendo un uomo di mare, originario di Cecina, Rimini è un valore aggiunto". Intanto c’è qualcuno che gioca anche d’estate ed è Alessandro Scarponi, impegnato con la selezione azzurra Under 20. L’Italia ha appena giocato due amichevoli con la Croazia. Nella prima, persa 63-75, Scarponi non era nel roster dei 12. Nella seconda, vinta 84-66, il giocatore c’era anche se non ha segnato punti. La Nazionale si sta preparando all’Europeo di categoria che avrà luogo a Gdynia, in Polonia, dal 13 al 21 luglio.