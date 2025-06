Basket serie B: Adamant al lavoro anche sulle conferme di Tio, Sackey e Marchini, oltre ai contratti già in essere. Turini valuta diverse proposte in B Interregionale. Ore calde per l’arrivo di Renzi, come play piace Moreno

Sono ore calde sul mercato per l’Adamant, vicinissima a chiudere il colpo Andrea Renzi (nella foto) nel pitturato. Il centro classe 1989, a meno di colpi di scena, sarà il ‘5’ titolare del roster che affronterà la prossima B Nazionale, e porterà in dote ai biancazzurri talento ed esperienza.

A margine della conferenza che ha sancito il rinnovo, coach Benedetto – pur non sbilanciandosi sui nomi – ha confermato la volontà di aggiungere 2-3 pedine all’organico per attutire il salto di categoria. "Dobbiamo cercare di porre basi solide per continuare a divertirci e far sorridere la nostra gente – le sue parole –, non abbiamo la liquidità che può avere in questo momento la Virtus Roma, che sta facendo un mercato stellare, ma il nostro stile di vita è diventato quello di crescere insieme giorno dopo giorno, credendo in un gruppo di giocatori che si identificano in questo progetto.

L’anno scorso ne avevamo dodici che ci hanno regalato grandissime soddisfazioni, ma come normale che sia non tutti resteranno: questo non vuol dire che non rimarranno nei nostri cuori, ma se vogliamo fare uno step in più c’è bisogno di puntellare lì dove ne abbiamo necessità. Per cui aggiungeremo esperienza dove non ne avevamo e consistenza in alcuni ruoli: qualcosa muoveremo, ma di certo non distruggeremo un gruppo che ha fatto benissimo".

Parole che confermano i rumors delle ultime settimane, e che vedono così vicini alla conferma – oltre a Santiago, Solaroli e Casagrande – pure Marchini, Sackey, Tio e il giovane Dioli. Si andrà quindi su un playmaker titolare, e il nome di Moreno (come anticipato ieri) è da tenere in considerazione, oltre ad un "3" in uscita dalla panchina, considerate le difficoltà degli ultimi giorni per trattenere Turini, che ha offerte in B Interregionale.