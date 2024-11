Basket serie B. Adamant, Ballabio scalpita: torna tra 20 giorni?. Intanto Benedetto recupera gli acciaccati

Quell’infortunio muscolare patito nel terzo quarto della gara con la Virtus Padova, lo scorso 9 ottobre, era stato un po’ lo spartiacque di questa prima parte di stagione dell’Adamant, che fino a quel momento era stata sostanzialmente perfetta. Poi sono cominciate a mancare un po’ di certezze, anche se il cammino in campionato, c’è da dirlo, è comunque positivo: cinque vittorie ed una sola sconfitta. Adesso Riccardo Ballabio può dire di aver scollinato la parte più delicata del suo infortunio, e giorno dopo giorno scalpita per tornare sul parquet: è ancora presto ma le sensazioni sul suo recupero sono positive. Ferrara nel frattempo ha tamponato la sua assenza tesserando Roberto Chessari, che nel ruolo di play dà ampie garanzie e col rientro di Ballabio formerà una coppia invidiabile in cabina di regia: intanto, lavorando sempre a parte, "Balla" prosegue nel suo percorso di recupero dall’infortunio e a fine della prossima settimana si avrà qualche certezza in più su quando potrà tornare in campo.

Dopo la gara interna del 10 novembre contro Trieste è possibile che il giocatore torni gradualmente ad allenarsi in gruppo: le ipotesi per un suo rientro? Difficile ma non impossibile per la gara esterna del 17 novembre a Monfalcone, poi l’Adamant scenderà in campo giovedì 21 a San Bonifacio e di nuovo domenica 24 in casa contro Jesolo. Dovrebbe essere una di queste tre la data scelta per il rientro di Ballabio, detto che ovviamente non si forzerà niente nel recupero, vista la delicatezza di un infortunio muscolare in un punto importante per un atleta come l’adduttore.

Agli ordini di coach Benedetto, che questa mattina presenterà la trasferta di domani sul campo del Petrarca Padova, l’Adamant si è allenata anche ieri al completo confermando di aver recuperato gli acciaccati, su tutti Santiago e Marchini. Il neo arrivato Chessari, che non potrà essere ancora integrato nel tutto negli schemi dei biancazzurri, avrà in ogni caso qualche giorno in più di allenamenti sulle gambe, e tornerà sicuramente utile in cabina di regia. Ferrara deve continuare a vincere considerato pure che il turno potrebbe esserle favorevole, visto lo scontro diretto al vertice tra Pordenone e Monfalcone.

Jacopo Cavallini