Basket serie B. Adamant, servono punti negli altri scontri diretti

L’Adamant è tornata ieri mattina in palestra per preparare la lunga trasferta di domenica a Trieste, partita che per la classifica delle due squadre conterà poco o nulla e servirà ai biancazzurri per immagazzinare ulteriori concetti in vista dello scontro al vertice di domenica 26 contro Monfalcone. Coach Benedetto ha concesso ai suoi atleti due giorni pieni di riposo dopo la bella vittoria con il Petrarca Padova, che ha certificato un posto tra le prime sei per Drigo e compagni. La gara contro lo Jadran offre ben pochi spunti, così si può pensare già a fare qualche calcolo in ottica seconda fase, quando mancano quattro giornate al termine della stagione regolare. Dal 16 febbraio l’Adamant incrocerà le prime sei del girone C, quello emiliano-lombardo, in gare di andata e ritorno, portandosi dietro i punti fatti negli scontri diretti della prima fase: praticamente delineate le avversarie, che saranno Iseo, Gardonese, Mantova, Bologna Basket, Sangiorgese e Pizzighettone.

Nel girone dei biancazzurri, invece, certe di un posto tra le prime sei sono Monfalcone, Pordenone, la stessa Ferrara e al 99% anche Valsugana, mentre per il quinto e sesto posto rimangono davanti Virtus Padova e Jesolo, con Oderzo e San Bonifacio a tallonare da dietro. In questo momento avanti a tutte nel "secondo girone" ci sarebbe Iseo, che ha già messo in saccoccia 14 punti avendo perso solamente due scontri diretti, dietro Monfalcone con 12 e Pordenone con 10, mentre Ferrara sarebbe nel gruppone a quota 8 assieme a Bologna Basket, Gardonese, Jesolo e Sangiorgese. Così come quasi tutte le avversarie, l’Adamant ha ancora due scontri diretti davanti a sé, quello del 26 in casa con Monfalcone e quello del 2 febbraio nella tana di Jesolo. I biancazzurri hanno assoluta necessità di vincerli per guadagnare più punti possibili e partire da quota 12 nella seconda fase.

Jacopo Cavallini