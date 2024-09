Basket serie B. Adamant supera l’Andrea Costa. Buona prova contro un team di B1

andrea costa imola

76

adamant ferrara

82

: Benintendi, Pavani 2, Restelli 15, Toniato ne, Filippini 11, Klanjscek 29, Chiappelli 3, Martini 3, Fea 4, Sanguinetti ne, Zedda 5, Signorini, Galantini 4. All. Angori.

ADAMANT FERRARA: Dioli, Sackey 9, Drigo 14, Santiago 13, Tio 9, Yarbanga 2, Solaroli 18, Turini 11, Ballabio 6, Braga ne, Cazzanti, Marchini ne. All. Benedetto.

Parziali: 18-20; 34-42; 59-56.

Senza Marchini, ai box precauzionalmente per un piccolo problema fisico, Ferrara fa vedere tante belle cose nel test del Pala Ruggi contro l’Andrea Costa Imola, formazione di B Nazionale. Finisce 76-82 per i biancazzurri, che vincono tre quarti su quattro e mostrano una compattezza che fa ben sperare in vista del campionato. Buona partenza dell’Adamant, reattiva in difesa e nella lotta a rimbalzo soprattutto con Sackey: Ferrara regge nei primi sette minuti, nonostante qualche buon tiro sputato dal ferro (16-11). Santiago dall’arco segna il pareggio, i biancazzurri si portano a casa il primo parziale 20-18 e offrono segnali positivi: Solaroli segna i primi cinque punti del secondo quarto per l’Adamant, che conduce fino al 12-5 grazie alla tripla di Drigo e trova il massimo vantaggio di serata (23-32). Il capitano è una stufa e porta Ferrara in doppia cifra di vantaggio, la seconda frazione si chiude con un cesto di Turini e l’Adamant si porta a casa pure quella (16-22). Imola prova a togliersi di dosso la ruggine in avvio di ripresa e si affida alle triple di Klanjscek per risalire, ma Ferrara non ci sta e coi due liberi di Solaroli impatta a quota 13 nella terza frazione (47-55). Gli ultimi minuti sono appannaggio dell’Andrea Costa, con l’Adamant che è anche sfortunata su alcuni tiri e paga qualcosa a livello fisico (59-56). Sale in cattedra Tio nell’ultimo quarto, Ferrara lo vince 26-17 e si porta a casa anche il computo totale dei parziali (76-82).

Jacopo Cavallini