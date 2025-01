Basket serie B, capitan Drigo: "Davanti al nostro pubblico due brutti stop, ora c’è bisogno di rispondere sul campo». Adamant, rotta su Oderzo: "Serve un segnale»

Feste finite per l’Adamant, di ritorno sul parquet domenica pomeriggio (ore 18) ad Oderzo dopo la sosta natalizia. Obiettivo numero uno per Drigo (nella foto) e compagni è cancellare la beffa casalinga del 22 dicembre scorso contro Pordenone, e rimettersi in moto in vista di un mese, quello di gennaio, che vedrà i biancazzurri in campo per ben cinque volte. "In questi giorni abbiamo un po’ ricaricato le pile, sia a livello fisico che mentale – le parole del capitano dell’Adamant –, domenica affrontiamo una partita importante ed un successo per noi potrebbe significare molto: in chiave seconda fase, perché Oderzo ha ancora la possibilità di entrare tra le prime sei, ma soprattutto per il nostro morale. Dobbiamo dare un segnale dopo la sconfitta con Pordenone, ma non dimentico anche quella con Padova: davanti al nostro pubblico sono stati due brutti stop, ora c’è bisogno di rispondere sul campo. Ho visto i miei compagni abbastanza sereni in questi giorni, stiamo preparando bene la partita e dobbiamo dimostrare la squadra che siamo: abbiamo queste sei partite da qui alla fine della stagione regolare per fare bene e prepararci in vista della seconda fase, dove il margine di errore si ridurrà ulteriormente". Lo staff tecnico biancazzurro ha dovuto fare i conti nei giorni scorsi con qualche malanno di stagione, che ha colpito in serie Solaroli, Tio e Yarbanga, ma tutti e tre sono pienamente recuperati e saranno a disposizione domenica. Come ha ricordato capitan Drigo, Ferrara deve dare una risposta per dimostrare di aver superato le scorie mentali conseguenti al ko con Pordenone, che certamente si è fatto sentire nella testa dei giocatori biancazzurri. Da qui al 2 febbraio, data dell’ultima giornata della regular season, l’Adamant scenderà in campo sei volte: un vero e proprio tour de force in cui la squadra dovrà essere brava a limare quei dettagli che le hanno fatto perdere qualche punto di troppo nelle ultime sfide e arrivare pronta e preparata alla fase clou del campionato. Il primo test è domenica ad Oderzo, contro una squadra reduce da due vittorie consecutive e tornata in fiducia dopo un filotto di sconfitte.

Jacopo Cavallini