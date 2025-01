Basket serie B. Ecco il super derby per l’Etrusca. L’Empoli ha bisogno di vincere

Dopo la splendida vittoria ottenuta sul difficile campo di Quarrata con un netto 94-79, l’Etrusca basket San Miniato torna in campo domenica alle ore 18, al Palazzetto dello sport di San Miniato dove si scontrerà contro Use Empoli in una sfida che si preannuncia tanto affascinante quanto decisiva. Se da una parte i padroni di casa hanno già raggiunto l’obiettivo stagionale della salvezza, dall’altra gli ospiti non hanno ancora la certezza matematica della permanenza nella categoria.

Tuttavia per San Miniato, che ha ormai consolidato la propria posizione in campionato, la posta in gioco non riguarda più il piazzamento ma i due punti in palio, fondamentali per la seconda fase della stagione in cui i risultati acquisiti saranno decisivi, difatti la squadra di casa è reduce da un periodo di ottima forma e cercherà di vendicare la sconfitta subita all’andata contro Empoli, maturata beffardamente negli ultimi secondi di gioco e punta a confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite.

Le difese potrebbero essere il tema dominante di questo atteso derby, con un punteggio che presumibilmente sarà frutto di continui strappi ma sarà una gara giocata punto a punto, in cui la concentrazione e la lucidità nei momenti chiave faranno la differenza. Entrambe le squadre, dunque, scenderanno in campo pronte a dar vita a un incontro che promette di essere combattuto fino all’ultimo possesso.

Andrea Martina Torre