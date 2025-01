Basket Serie B. Emergenza Desio, a Faenza manca anche Cipolla

Piove sul bagnato a Desio. Nuova emergenza infortuni in casa Aurora perché dopo il recupero sotto le plance, seppur non ancora al 100%, di Alberto Chiumenti coach Gallazzi perde un altro giocatore almeno per la sfida di questa sera in quel di Faenza. Fuori Perez per i noti motivi, non sarà della gara anche Alessandro Cipolla per un problema alla caviglia rimediato durante l’allenamento di mercoledì. Ieri e giovedì non si è allenato, gli esami strumentali escluderebbero guai gravi, i tempi di recupero potrebbero essere rapidi, ma ad ora la guardia cresciuta tra Desio e Reggio Emilia è indisponibile. Una perdita pesante alla vigilia di una settimana molto impegnativa che vedrà i bluarancio in campo ogni tre giorni. Ma prima bisogna pensare alla gara contro Faenza, battuta nettamente all’andata al PalaFitLine, ma che tra le mura amiche ha un rendimento decisamente migliore, praticamente dal prima della classe, rispetto a quando deve viaggiare. Al PalaCattani quest’anno i Blacks hanno perso solamente contro la capolista Legnano; dieci vittorie sulle undici totali accumulate fin qui sono casalinghe, mentre la Rimadesio è reduce da sei sconfitte di fila. Questo basta a spiegare la difficoltà del match delle 20.30 anche se i padroni di casa potrebbero essere privi del loro lungo Poletti che ha saltato l’ultima gara.

Ro.San.