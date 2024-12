Basket serie B. Etrusca avanti tutta. Ora round a Lucca per la continuità

Il fortino di San Miniato si è confermato imbattuto e inviolato anche nel turno infrasettimanale andato in scena al Palafontevivo con l’Etrusca Basket San Miniato che ha battuto l’ABC Castelfiorentino per 81-77. Nonostante l’assenza di Caglio, i ragazzi dell’Etrusca hanno dimostrato solidità mentale, portando a casa due punti preziosi che hanno consolidato il primato in classifica e successivamente con l’atteso suono della sirena, San Miniato ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo anche grazie al sostegno del pubblico, che ha accompagnato la squadra nei momenti più complicati, trasformando il Palafontevivo in una vera e propria roccaforte. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida in programma oggi alle 20.30 al Palatagliate di Lucca, dove l’Etrusca cercherà di confermare il suo momento positivo, con la speranza di recuperare gli assenti e continuare a lottare con determinazione.