Basket Serie B femminile. Aymarà a San Giovanni Valdarno. Ferrini: "Vale molto»

Aymarà Costone a San Giovanni Valdarno per cercare continuità di risultati ma anche, e soprattutto, due punti di fondamentale e strategica importanza nella corsa alla salvezza. Dopo il successo interno dello scorso contro Prato, le ragazze allenate da Fattorini affrontano in trasferta il CBM Valdarno, unica squadra fino a questo punto ancora a secco di vittorie e pertanto a quota 0 in classifica. "Una partita che conta tantissimo". A dirlo è stato Federico Ferrini, vicecoach del Costone, presentando la partita che attende il team senese. "Affrontiamo un avversario alla nostra portata, sia dal punto di vista tecnico che tattico – ha proseguito Ferrini -. Ce la possiamo assolutamente giocare anche se, come sempre, non è mai facile giocare fuori casa. Oltre a questo, abbiamo avuto una settimana non tranquilla dal punto di vista degli infortuni: Gaia Becatti è recuperata ma si è allenata poco, Adele Zanelli non potrà esserci e anche Angela Sposato ha accusato un problema alla caviglia – racconta Ferrini -. Dobbiamo fronteggiare anche questo problema, logicamente non siamo al 100% ma ci proveremo – conclude – faremo del nostro meglio per fare una grande partita". Palla a due alle ore 21; Antonio Putaggio di Firenze e Guido Fabbri di Campo Bisenzio gli arbitri. Per il Costone un match da non fallire considerando anche la posizione in classifica, terz’ultimo posto, in coabitazione con Terni e Orvieto. Le due umbre però sono attese da impegni decisamente probanti: Terni ospita il derby regionale contro Perugia (capolista insieme al Nico basket); Orvieto è di scena a Piombino squadra che sopravanza senesi e umbre di soli due punti. Quindi l’Aymarà ha il dovere di provare a far suoi i due puni: una vittoria potrebbe significare tantissimo.

AF