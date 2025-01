Basket Serie B femminile. Aymarà, severo esame al PalaOrlandi. Arriva Perugia. Fattorini: "Affrontiamo la capolista, non voglio ansie»

Il campionato di basket di Serie B femminile è arrivato al giro di boa della stagione regolare e per l’Aymarà group Costone c’è l’impegno sulla carta più ostico e difficile: al PalaOrlandi, alle 18, arriva la capolista Perugia (Barbanti di Livorno e Carta di Pisa il duo arbitrale che dirigerà l’incontro). Per la squadra di coach David Fattorini, che in settimana ha ufficializzato l’arrivo dell’esperta Skapin, si tratta di un incontro sulla carta molto difficile e complicato: sono ben 20 i punti che separano le due squadre in classifica (26 Perugia, 6 il Costone penultimo), oltre che un tasso tecnico e di esperienza che fa pendere i favori del pronostico in maniera piuttosto netta dalla parte delle umbre. Ma ben oltre a questo, Perugia ha sempre vinto in campionato con un ruolino di marcia di 13 vittorie in altrettante partite disputate. Logico che le ragazze di coach Posti vorranno chiudere in bellezza e alla grande un girone di andata da imbattute. Il Costone invece non vince dal 7 dicembre (54-47 su Prato) ed è reduce da 3 ko consecutivi che hanno complicato la situazione in classifica, oltre che la lotta per evitare i playout, per le senesi. "È stata una settimana importante per la nostra società che, con grande dedizione e programmazione, è riuscita ad ampliare il roster con il ritorno in squadra di Corinna Wiegand e con l’ingaggio di Karin Skapin, importante giocatrice con caratteristiche fondamentali sia tecniche sia umane per il nostro team", ha parlato così alla vigilia del match con Perugia coach David Fattorini (nella foto). "La partita ci mette di fronte alla capolista imbattuta – ha proseguito Fattorini - e ci darà nuovi spunti per costruire il nuovo assetto per affrontare al meglio il girone di ritorno. In questo momento, dobbiamo costruire i nuovi equilibri e siamo fiduciosi di poter gestire al meglio la seconda parte di stagione regolare. Non dobbiamo avere tensioni o ansie perché solo lavorando tutti insieme, possiamo raggiungere i risultati". L’ultimo pensiero di coach Fattorini è andato però a una sua giocatrice che ha dovuto dare forfait per infortunio: "Un saluto da parte di tutti noi a Giulia Bonaccini: si è operata al crociato e non vediamo l’ora di riaverla in gruppo".