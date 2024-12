Basket Serie B femminile. Aymarà, obiettivo Terni. La capitana Bonaccini: "Ci giochiamo molto»

C’è solo un modo per mettersi alle spalle la sconfitta contro il CMB Valdarno e rilanciare le proprie ambizioni in ottica salvezza: vincere lo scontro diretto con Terni in programma domenica al PalaOrlandi (palla a due alle 18). È sicuramente questo il più bel regalo di Natale da scartare sotto l’albero per l’Aymarà group Costone. "Ci giochiamo molto. Per noi deve essere la partita della svolta". A dirlo Valentina Bonaccini (nella foto), capitana del Costone e miglior realizzatrice della squadra con 10.6 punti di media a partita. Non secondario per lei, che è originaria di Terni come la sorella Giulia (infortunatasi a inizio anno e purtroppo fuori dai giochi per tutta la stagione), quello di domenica sarà un derbyssimo. "La società ternana è nata praticamente quando me e lì ho giocato fino al 2016. Poi mi sono trasferita a Siena, mentre mia sorella è arrivata nel 2021. Ma domenica è un’altra storia – aggiunge -. Terni è una squadra più o meno del nostro livello: ha gli stessi punti e ha perso come noi molte partite per dettagli. Per noi fondamentale portare a casa i due punti". Quella di domenica sarà il terzultimo impegno del girone di andata per le costoniane che, nelle restanti giornate, se la dovranno poi vedere con Nico Basket (a Ponte Buggianese) e Perugia (in casa): vale a dire con le prime due della classe. "Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile – spiega Valentina Bonaccini -. Non solo siamo un gruppo giovane ma anche con molte giocatrici che sono praticamente alla prima esperienza di prima squadra. Siamo consapevoli che il nostro percorso di presa di responsabilità è un processo lungo – ha aggiunto – ma ci stiamo impegnando al massimo. Anche gli infortuni hanno influito accorciandoci le rotazioni – ha concluso -. Ma anche questo è un motivo in più per dare il massimo in ogni partita".

