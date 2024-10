Basket Serie B femminile. Aymarà Costone a Massa Carrara in cerca di riscatto. Giulia Parodi rinforza il roster dell’allenatore Fattorini

È un Aymarà Costone in cerca di riscatto quella che va a fare visita a Massa Carrara all’Asd Number 8. Palla a due alle 20, Ariani di Lucca e Putaggio di Firenze la coppia che arbitrerà l’incontro. Dopo le ultime sconfitte, una di misura dopo un supplementare in trasferta, l’altra in casa in una partita combattuta fino alla fine, ecco un nuovo impegno lontano dal PalaOrlandi per le ragazze di coach David Fattorini. Una squadra, quella del Costone, che può contare anche su una nuova giocatrice. Si tratta di Giulia Parodi, proveniente dal Nico Basket di Ponte Buggianese. "Ringraziamo la società pistoiese e la stessa Giulia per aver creduto nel nostro progetto – ha spiegato coach David Fattorini -. La ragazza si è trasferita a Siena per studio ed ha deciso di proseguire il suo percorso sportivo al Costone". L’inserimento di Parodi è una mossa importante che testimonia l’attenzione della società, ma che era anche necessario per aumentare anche le rotazioni a disposizione di coach Fattorini. "Siamo un cantiere aperto, il nostro percorso è ancora lungo – ha detto ancora coach Fattorini -. Non dobbiamo abbatterci dopo 2 sconfitte ma guardare avanti: alla fine i risultati arriveranno. Stiamo crescendo di giorno in giorno – ha detto ancora Fattorini -, portando avanti la nostra pallacanestro con serenità". Queste sono le frasi che si sono dette nello spogliatoio le costoniane alla vigilia della trasferta di Massa, in casa di una squadra ostica, con molte giocatrici in doppio tesseramento con La Spezia (A2). La presentazione della gara è stata affidata all’assistente Federico Ferrini (nella foto): "Ci aspetta una partita difficile dal punto di vista tecnico: affrontiamo un avversario che conosciamo bene – ha detto il vicecoach delle costoniane -. Sappiamo i loro punti di forza ed è una squadra molto preparata. Noi veniamo da due sconfitte nelle quali non ci siamo espressi al meglio nella parte offensiva rispetto a quella difensiva dove invece penso che siamo stati abbastanza pronti. Dovremo quindi riscattarci in attacco e cercare di trovare un po’ di vantaggi e spazi diversi dalle ultime due partite – ha concluso Ferrini -. Ci aspettiamo un cambiamento di mentalità e di carattere da parte delle ragazze".

AF