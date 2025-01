Basket Serie B femminile. Aymarà, parla Fattorini: "Evitare i play-out sarà difficile ma non impossibile»

"Il giudizio sul girone di andata non può essere soddisfacente dal punto di vista di risultati e classifica. È però positivo se si guada al lavoro che stiamo portando avanti e all’entusiasmo che ogni giorno le ragazze mettono in campo. Possiamo migliorare, magari cercando di fare più risultati nel girone di ritorno".

Parole del coach dell’Aymarà Costone David Fattorini che ha aggiunto: "L’obiettivo è tradurre questo entusiasmo in punti e, piano piano, cercare di salvarci. Evitare i play-out sarà dura ma non è nemmeno impossibile se facciamo un girone di ritorno degno delle nostre capacità".

Cosa vi è mancato nella prima metà di stagione?

"Ci è mancato un ultimo step di cattiveria, di esperienza. Dobbiamo crescere anche dal punto di vista della leadership per avere più freddezza nei momenti chiave delle partite. È un percorso lungo che avevamo comunque preventivato a inizio stagione".

Nell’ultima partita però sono entrate nelle rotazioni Skapin e Wiegand, due innesti importanti per il Costone…

"Siamo un cantiere aperto e con loro abbiamo ampliato le nostre idee. Skapin ha caratteristiche importanti che in parte ci mancavano, soprattutto perché con le sue penetrazioni e l’arresto e tiro ci può aprire l’area avversaria. Wiegand è una lunga atipica, con un buon tiro dalla media e piedi veloci. Cambierà un po’ la nostra impostazione ma per fortuna il girone di ritorno si apre con il turno di riposo: abbiamo due settimane di tempo per inserire queste ragazze e fare tutti gli aggiornamenti del caso".

Il Costone torna in campo domenica 26, alle 18, con Pontedera al PalaOrlandi. All’andata l’Aymarà fu sconfitto 68-66 dopo 2 overtime. C’è da vendicare quella partita e da prepararsi a un grande evento, giusto?

"Ci sarà un open day dedicato al basket femminile. Ospiteremo quante più persone possibile, con giochi per bambine e bambini organizzati dai nostri allenatori, per far vedere quello che facciamo nella nostra struttura. Segue una merenda offerta dalla società per poi, tutti insieme, guardare la partita della prima squadra".

AF