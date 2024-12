Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura, torna il sorriso. Battuto Costone Siena

Green Le Mura Spring

66

Costone Siena

34

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 13, Dianda 4, Tessaro 10, Morettini 9, Rapè 2, Geremei 2, Valentino 4, Masini 7, Chiti 4, Michelotti 3, Papa 2, Cherkaska 6. All.: Ferretti.

COSTONE SIENA: Casini 5, Posta, Becatti, Pastorelli, Zanelli 2, Sposato, Pierucci 7, Bonaccini 7, Nanni 3, Sabia 8, Campoli, Parodi 2. All.: Fattorini.

Arbitri: Liverani di Livorno e Benenati di Cecina.

Note: parziali 16-9, 28-19, 55-27.

LUCCA - Il Green Le Mura Spring ritorna al successo. Le biancorosse non partono benissimo e soltanto dopo la metà del primo quarto riescono ad allungare e a chiudere in vantaggio. La prima a smuovere il tabellone è Cherkaska da sotto plancia, una manciata di secondi dopo la palla a due. Nel secondo si continua a segnare poco, ma le ragazze di Ferretti, tornano di nuovo in avanti con Cherkaska. Al rientro dagli spogliatoi inizia il vero e proprio dominio di Spring che inizia a segnare da ogni angolo, soprattutto con Capodagli che realizza 11 punti. A metà periodo le biancorosse sono sul + 21. Ultimo quarto in pieno controllo che permette alle padrone di casa di aggiudicarsi questa vittoria.

"Abbiamo giocato meglio delle altre volte, con una partenza lenta soltanto nel primo quarto – ha commentato Ferretti – . L’importante era tornare a vincere. Lo abbiamo fatto molto bene, quindi brave tutte e dodici".

Alessia Lombardi