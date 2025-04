Molinella punta ai playoff: sfida decisiva contro Francesco Francia

A dispetto di chi prevedeva una stagione al ribasso non poteva che esserci risposta migliore di questa. Molinella, quarta forza del girone G di serie C e in striscia positiva da 4 giornate, è tra le big indiscusse del campionato. E proprio quando mancano 80’ di regular season l’obiettivo è conservare la posizione per beneficiare del fattore campo al primo turno playoff: appaiata ai molinellesi, ma sotto per lo scontro diretto, c’è la Francesco Francia, ultima avversaria del campionato il 12 aprile. A raccontare il momento rossoblù, che domani alle 19 riceveranno Granarolo, è il diesse Francesco Serio.

Come vanno le cose? "Per fortuna siamo usciti dalla buca delle quattro sconfitte consecutive che hanno condizionato il mese di febbraio, che è stato tribolato. Diciamo che a fronte di un inizio al di sopra delle aspettative abbiamo avuto un calo, sia giocando con squadre di assoluto livello sia inciampando con altre più abbordabili. Ora siamo ripartiti e speriamo di continuare: fisicamente viviamo una situazione discreta e il bello arriva adesso".

Con quali obiettivi siete partiti? "Fare i playoff possibilmente migliorando la posizione dello scorso anno. L’anno scorso il quarto posto ci ha dato accesso ai playout, ma fortunatamente è cambiata la formula. Quest’anno qualcuno ci dava da retrocessione, ma l’ossatura è rimasta la stessa e il fatto di avere un coach consolidato come Matteo Baiocchi ci ha messi sui giusti binari".

Possiamo considerarlo un coach-bandiera? "Ha corso un bel rischio a tornare l’anno scorso. Scherzi a parte, ha fatto la scelta di tornare con un progetto di medio periodo e, per quanto ora sia focalizzato sul campo, stiamo già lavorando al futuro. Mi ha già dato gli input per come disegnare e ritoccare la squadra. Non vogliamo fare le aste a luglio, con le nostre risorse è importante programmare e cercare qualche underdog da coltivare".

Siete il quinto attacco (75) e la sesta difesa (70). Soddisfatti? "Siamo una cooperativa. ‘Baio’ è sempre stato considerato un allenatore iper-difensivista che trascurava l’attacco per darsi maniacalmente alla difesa. Quest’anno ha dimostrato di saper far giocare l’attacco. I ragazzi si stanno divertendo e i punti sono ben distribuiti. Si dice che da una buona difesa si tira fuori un buon attacco, ma io penso anche che dopo un buon attacco hai voglia di difendere".

Domani arriva Granarolo, che cerca punti d’oro per i playoff. "Per loro è una gara dentro-fuori. Noi fondamentalmente ci giochiamo tutto all’ultima giornata contro la Francesco Francia, dipenderà tutto da lì. Non mi entusiasma molto chiudere il campionato con loro e iniziare i playoff con loro, ma la sorte ha voluto così e sono una squadra di enorme rispetto".