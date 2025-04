Serie C: Scontri decisivi nella penultima giornata di regular season

In Serie C va in scena oggi la penultima di regular season, con numerosi match interessanti. Su tutti quello delle 21 tra la capolista Ozzano (40) e la lanciatissima E80 Castelnovo Monti (36), terza della classe, decisa a replicare il blitz effettuato sabato scorso a Zola Predosa: gli appenninici hanno 3 vittorie consecutive alle spalle e non vogliono fermarsi.

Trasferta ostica, alla stessa ora, per una Pallacanestro Novellara (16) in crescendo di condizione, che col successo interno con San Lazzaro ha finalmente abbandonato la penultima piazza: Folloni e compagni sono ospiti della Virtus Medicina (38), seconda forza del torneo, e non devono farsi spaventare dai 9 successi di fila dei bolognesi. Sempre alle 21 cerca conferme l’Emil Gas Scandiano (28), ormai certa del sesto posto: chiusa con Vignola la mini-serie negativa che durava da 3 gare, Astolfi&C. hanno di fronte un CVD Casalecchio (20) tutt’altro che in forma e proveranno a trovare continuità.

Alle 19 apre il programma la trasferta della Clevertech Montecchio (18) ad Argenta (16): se gli uomini di Castellani vogliono l’ottava piazza, devono piazzare ora lo sprint decisivo per raggiungerla.

Foto: Riccardo Ramenghi (Clevertech Montecchio)