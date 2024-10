Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring oggi inizia con il Golfo

Prende il via il campionato di serie "B" interregionale, con il Green Le Mura Spring che, questo pomeriggio, alle 18.45, affronta, al "Palatagliate", il Basket Golfo. Il roster di Emiliano Ferretti si appresta a debuttare in questo campionato, con la grinta e la voglia di far bene e di bissare la buona stagione fatta lo scorso anno, anche se, in questa stagione, sarà a tutti gli effetti un campionato interregionale dal momento che, alle dieci toscane, sono state aggiunte altre quattro squadre umbre ed una marchigiana. In particolare il settore logistica del Le Mura Spring dovrà organizzare trasferte ad Umbertide, già in seconda di campionato, poi a Perugia, Orvieto, Terni e Senigallia. In compenso, quest’anno, saranno due le squadre che potranno guadagnarsi il diritto sportivo di accedere alla fase nazionale per giocarsi la promozione in "A2".

Intanto, però, la squadra è concentrata sul primo incontro di stagione contro Golfo Piombino, partita alla portata delle lucchesi, importante per verificarne lo stato di forma e l’assimilazione degli schemi di gioco del nuovo coach Emiliano Ferretti.

"Le sensazioni che ho dalla squadra sono molto positive – ha commentato coach Ferretti – . le ragazze hanno tanto entusiasmo e voglia di lavorare, quindi sono molto fiducioso in una buona partenza di campionato. Affrontiamo una squadra giovane con buone individualità, noi dobbiamo essere brave a mettere la partita sui nostri binari".

La stagione del Green Le Mura Spring è, comunque, iniziata nel migliore dei modi, con la qualificazione alla Final Four che si disputerà a fine dicembre, ma, adesso, l’attenzione sarà puntata sul campionato e su questa prima gara del nuovo torneo inedito. La sfida tra Green Le Mura Spring e Basket Golfo sarà diretta da Andrea Zini di Pistoia e Alessandro Carta di Pisa.

Alessia Lombardi