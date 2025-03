Basket serie B femminile. La Sisas Perugia è inarrestabile: "Vogliamo solo il primo posto»

PERUGIA – "Siamo forti". Francesco Posti non ci gira intorno. Il coach suona la carica in casa Sisas Pallacanestro Perugia dopo il successo contro Prato. Il 56-43 maturato contro i toscani è la vittoria numero 23 su 24 gare giocate. Numeri da urlo per un cammino da record eguagliato anche dall’altra battistrada, Nico Basket, che sabato 5 aprile, a Pistoia, ospiterà proprio le biancorosse nel big match che potrebbe delineare la classifica finale. "La vittoria contro Lucca terza forza del campionato – sottolinea coach Posti – ha confermato le qualità delle ragazze. Il bello però viene adesso". "La partita con Nico sarà decisiva? Dipende – sottolinea Lucila Cragnolino – da quello che faremo nelle due partite che mancano da qui alla sfida di Pistoia". Domenica sera trasferta a San Giovanni Valdarno, alle ore 21, a seguire il derby al PalaPellini, contro la Pink Terni, del 29 marzo, e, il sabato seguente, il big match con Nico Basket. "Chiudere al primo posto – continua Posti – la regular season è importante perché permette di giocare in casa le gare cruciali dei playoff. Arrivati a questo punto del campionato, dopo un cammino come questo, gettare alle ortiche la possibilità di chiudere al comando, sarebbe deleterio. Per arrivare in fondo come vogliamo noi, però, dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo e mantenere sempre alta la concentrazione, soprattutto nell’approccio alle prossime partite. A partire dalla sfida di domenica contro Valdarno. A questo punto della stagione affrontare squadre che lottano per la salvezza è forse anche più complicato".