Basket serie B Femminile. Le ragazze dell’Aymarà cadono in casa. Niente da fare con la capolista Perugia

COSTONE 49 PERUGIA 66

COSTONE: Casini, Posta 2, Pastorelli, Zanelli, Skapin 19, Pierucci 2, Bonaccini 11, Nanni 2, Sabia 11, Wiegard 2, Parodi. Coach: Fattorini.

PERUGIA: Parolai 9, Omotayo Olajide 6, Soli, Cernicchi, Scarpato 19, Aquinardi, Cragnolino 3, Maja Falkowska 8, Iachettini 3, Manganello 6. Coach: Posti.

Arbitri: Barbanti, Carta.

Parziali: 10-16, 22-35, 37-45.

SIENA – Il girone di andata dell’Aymarà group si chiude con una sconfitta, la quarta consecutiva per le ragazze di coach David Fattorini, battute al PalaOrlandi dalla capolista Perugia. Umbre hanno chiuso una prima metà di stagione regolare in maniera netta, con 14 vittorie in altrettanti incontri disputati. Un match che quindi ha confermato il pronostico della vigilia. Ciò nonostante le senesi hanno venduto cara la pelle anche con i nuovi innesti: la rientrante Wiegand e il neo-acquisto Skapin, autrice di ben 19 punti. Nel primo turno del girone di ritorno, il Costone resterà fermo. L’Aymarà tornerà in campo domenica 26 gennaio, ospitando al PalaOrlandi Pontedera.