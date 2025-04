Playoff Scudetto 2025: Date e Dettagli delle Sfide dei Biancorossi

Prendete carta e penna e – se avete davvero fiducia in Winston e compagni – segnatevi quelle giornate o quei week end in cui anziché andare al mare o in montagna dovrete essere al seguito dei biancorossi. Ieri, infatti, la Lega Basket ha ufficializzato le date dei playoff scudetto. Si parte sabato 17 e domenica 18 maggio con Gara 1 dei quarti di finale, poi la prima fase dei playoff proseguirà con Gara 2 in programma lunedì 19 e martedì 20 maggio, Gara 3 giovedì 22 e venerdì 23 maggio, l’eventuale Gara 4 sabato 24 e domenica 25 maggio e l’eventuale Gara 5 lunedì 26 e martedì 27 maggio. Le semifinali inizieranno venerdì 30 e sabato 31 maggio con Gara 1, proseguendo poi domenica 1° e lunedì 2 giugno con Gara 2, mercoledì 4 e giovedì 5 giugno con Gara 3, venerdì 6 e sabato 7 giugno con l’eventuale Gara 4 e domenica 8 e lunedì 9 giugno con l’eventuale Gara 5. Le LBA Finals Unipol 2025, invece, si disputeranno giovedì 12 giugno con Gara 1, sabato 14 giugno con Gara 2, martedì 17 giugno con Gara 3, giovedì 19 giugno con l’eventuale Gara 4 e domenica 22 giugno con l’eventuale Gara 5. Ricordiamo che si parte con le prime due partite in casa della squadra con il miglior piazzamento e che avrà anche il vantaggio dell’eventuale ‘bella’ davanti al proprio pubblico. Con la classifica così compressa e nuove forze che si fanno avanti (Trapani su tutte) si preannuncia una postseason davvero avvincente e impronosticabile. Francesco Pioppi