Prevendita derby Fortitudo: biglietti disponibili per Unieuro Arena

È partita a tutti gli effetti la prevendita per il derby di domenica contro la Fortitudo, il tanto atteso ritorno alla ‘normalità’ sulle tribune dopo una lunga serie di divieti e limitazioni. Dalla giornata di ieri è infatti possibile procedere all’acquisto dei tagliandi per la sfida dell’Unieuro Arena di domenica (palla a due alle ore 20). Biglietti che non sono però vendibili ai residenti nella provincia di Bologna: a questi ultimi è riservato soltanto l’accesso nel settore ospiti dell’impianto di via Punta di Ferro e l’acquisto è gestito direttamente dai club fortitudini.

Per procedere all’acquisto, dunque, sarà necessario presentare un documento d’identità che attesti l’effettiva residenza al di fuori del territorio bolognese (Forlì o altrove non importa). Dovrà poi essere mostrato anche al momento dell’ingresso al palasport.

Non è poi attiva la prevendita online. Ciò significa che sarà possibile acquistare il proprio biglietto solo ed esclusivamente tramite le rivendite autorizzate Vivaticket di Forlì (La Caffetteria di via Ravegnana, Tabaccheria Framar, Edicola Bartolucci) e Forlimpopoli (Ticketando), presso la sede del club in viale Corridoni 10 (martedì-venerdì 8.30-12.30) oppure alla biglietteria dell’Unieuro Arena (venerdì 17.30-19.30, sabato e domenica 10-12). Domenica il botteghino aprirà alle ore 19.

Di seguito gli importi del biglietto a tariffa intera: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre Low-cost 40 euro, Centrale numerato 32 euro, Curva numerata 25 euro, Terzo anello 15 euro.

Infine, per ragioni di ordine pubblico, il tratto di via Punta di Ferro compreso tra le rotonde di via Cervese e via Piero Camporesi sarà chiuso al traffico a partire dalle 18.30 di domenica. Ai tifosi verrà comunque consentito il passaggio per accedere al parcheggio di fronte al palasport.

s. c.