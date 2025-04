Basket Serie B femminile. Salvezza senza play-out: l’Aymarà ci crede. Decisive le ultime tre sfide

Tre vittorie e 12 sconfitte nel girone di andata, 7 successi e appena 4 ko nel girone di ritorno, dove ci sono ancora tre partite da giocare. Bastano questi pochi numeri per capire quello che è stato il cambio di passo nella stagione dell’Aymarà Costone. Un’accelerazione che fa adesso vedere alle ragazze allenate da coach David Fattorini il traguardo della salvezza diretta senza passare dai play-out. Al momento, l’Aymarà è sestultima a pari punti con Umbertide (su cui è in vantaggio nel doppio confronto), a +2 dal quart’ultimo posto occupato da Senigallia (su cui non gode dello stesso vantaggio). Già sicure dei playout Orvieto, CMB Valdarno e Pontedera. Ma i giochi ancora sono aperti, soprattutto perché mancano tre giornate alla fine della stagione regolare.

Gli ultimi tre impegni per il Costone sono Terni (sabato, ore 20.30) e poi Nico Basket al PalaOrlandi (il 13 aprile) e Perugia in trasferta (il 19). Considerando che gli ultimi due incontri sono contro le prime due della classe, quella di Terni diventa una partita da non fallire per mettere in cascina due punti importanti e creare un prezioso margine di sicurezza nei confronti di chi insegue. Ma mai dire mai, perché anche con Nico e Perugia, il tabellone iniziale parte dallo 0-0.

Vietato quindi lasciare qualcosa di intentato: nella lotta-salvezza ogni punto può fare la differenza, anche quelli che sembrano impronosticabili alla vigilia. Certo, per l’Aymarà sarebbe stato bello affrontare questo rush finale al completo, specialmente dopo il lungo infortunio già accusato da Giulia Bonaccini oltre che da quello "noto" - dalla scorsa stagione - di Nagaja Sardelli. Recentemente anche Gaia Becatti si è aggiunta alla "injury list" costoniana: un motivo in più per tutte le altre per profondere uno sforzo maggiore sul parquet e portare a casa l’obiettivo stagionale.

