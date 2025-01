Basket serie B femminile. Vis Rosa travolta dal San Lazzaro

La prima uscita del 2025 coincide con una sconfitta per la Istituti Polesani Vis Rosa, che cede 69-44 a San Lazzaro sul campo della Bsl, incappando nella dodicesima sconfitta su tredici partite disputate in campionato. Poteva essere una gara alla portata per le ragazze di coach Vaianella, che invece non sono mai entrate in partita, già ‘doppiate’ alla prima mini sirena sul 22-11 in favore delle bolognesi. Da lì in avanti la gara ha preso i binari di San Lazzaro, che ha amministrato il vantaggio con distacchi sempre sopra la doppia cifra, dilagando nella ripresa fino al +25 finale. Alla Vis Rosa non sono bastati i 12 punti a testa di Colantoni e Loiacono, ultime a mollare in una trasferta che ha dato ben poche soddisfazioni alle ferraresi. Prossimo impegno sabato 18 gennaio al Palapalestre contro Valtarese.