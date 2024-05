Basket serie B. Ferrara Basket, il gran giorno è arrivato. Alle 20,45 scatta l’assalto alla serie B1

L’attesa è finita, finalmente si gioca. A due settimane e mezzo dall’ultima gara del Play-In a Oderzo, Ferrara Basket torna in campo e lo fa in gara-1 dei quarti di finale playoff nella serie che la vede contrapposta alla temibile Gardonese. Alla Bondi Arena si gioca alle 20.45, e quasi certamente si andrà incontro al record stagionale di presenze sugli spalti: l’entusiasmo in città è palpabile, la prevendita è andata a gonfie vele e la sensazione è che si sfonderà quota mille spettatori. Se da un lato Ferrara avrà il fattore campo dalla sua, dall’altro non è da escludere un pizzico di tensione in più del solito in avvio di partita: bravi dovranno essere i biancazzurri a gestirla nei primi possessi e a scrollarsela di dosso col passare dei minuti.

La Gardonese è squadra da prendere con le pinze: ha messo in difficoltà Ferrara in entrambe le gare della seconda fase, soprattutto sul proprio campo ma anche nella sfida giocata lo scorso 7 aprile alla Bondi Arena, dove Drigo e compagni ebbero bisogno di un tempo supplementare per avere la meglio degli avversari. Vero è che Ferrara era senza Yarbanga e Sankaré, che oggi potranno risultare fondamentali in chiave lotta a rimbalzo, ma nel complesso i bresciani sono risultati indigesti alla truppa di Benedetto che stasera dovrà fare tesoro dei due incroci precedenti per mettere la gara in fretta sui binari a lei più congeniali.

Il gruppo biancazzurro ha approfittato di queste due settimane senza gare ufficiali per riprendersi dagli acciacchi, e più o meno tutti i lungodegenti hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. Benedetto conterà quindi sull’organico al completo per affrontare una Gardonese che avrà nell’argentino Davico la propria punta di diamante, soprattutto in attacco: 28 punti per lui sia all’andata che al ritorno, nelle due gare giocate contro Ferrara. Molto, se non tutto, dipenderà però da capitan Drigo e compagni: la Ferrara vista negli ultimi due mesi non deve temere nessuno, e ha tutte le carte in regola per puntare ad un obiettivo che fino a gennaio pareva un miraggio. Il primo atto si gioca stasera alla Bondi Arena, e con una serie al meglio delle tre partite sarà già fondamentale per il prosieguo dei playoff degli estensi.

Jacopo Cavallini