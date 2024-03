Basket serie B. Ferrara Basket in cerca di punti a Gardone. Benedetto: "Due trasferte utili a testarci»

"Mi aspetto dalla squadra un approccio importante in trasferta, così come lo abbiamo in casa, affrontiamo una formazione che ha fatto benissimo nella prima fase di campionato". Coach Giovanni Benedetto ha chiari gli obiettivi di Ferrara Basket, attesa oggi (ore 18) dalla sfida sul parquet della Gardonese nel secondo impegno dei Play-In Gold. Dopo il convincente successo con Pordenone, il quarto consecutivo, Drigo e soci vogliono dare continuità al buon momento: "Queste due trasferte una dopo l’altra rappresentano un passaggio importante della nostra stagione – le parole del tecnico calabrese –, sono due test che ci potranno dire tanto, anche perché la prima giornata ha visto vittoriose tutte e quattro le squadre del nostro girone, e questo per noi non è un aspetto positivo considerando gli scontri diretti a sfavore con Fidenza, Sangiorgese e Pizzighettone. Vincere fuori casa è fondamentale per cercare di migliorare la nostra classifica, in settimana abbiamo avuto qualche problemino fisico non grave, ma che comunque ci ha un po’ condizionato: i nostri giovani stanno affrontando una fase decisiva nel campionato Under 19 e sono provati dal doppio impegno, considerato che sono ormai vicini a raggiungere le finali nazionali.

In ogni caso il livello si è alzato giorno dopo giorno, la squadra è pronta e sono convinto che andremo a fare una buona partita".

Benedetto si dimostra soddisfatto del lavoro fatto in questi due mesi dal suo arrivo in panchina, che ha portato uno score di sei vittorie su otto partite: "Sono estremamente contento dell’interpretazione e della volontà che i miei giocatori stanno mettendo in campo, è chiaro che il nostro lavoro è fatto di piccole cose che ancora abbiamo necessità di migliorare per raggiungere il top. E’ un percorso che continuerà fino alla fine del campionato, stiamo lavorando sui particolari in questa fase della stagione". L’argentino Davico (20.5 punti di media), Motta e Airaghi sono i principali terminali offensivi di una Gardonese che vorrà riscattare il ko di misura della settimana scorsa con Pizzighettone. Ferrara però ha bisogno di continuare a muovere la sua classifica per confermarsi ai piani alti in ottica playoff.

Jacopo Cavallini