Basket serie B Interreg.. Coach Evangelisti:: "Stosa ha la testa al derby di sabato»

È una vittoria che vale doppio quella conquistata domenica da Stosa contro Legnaia. In primis per il percorso dei rossoblù in ottica seconda fase e in secondo luogo perché è maturata al termine di una settimana difficile. "Quella scorsa è stata una settimana incredibile – ha commentato coach Evangelisti – perché tra virus influenzale e altre situazioni, abbiamo fatto solo un allenamento di squadra. Onestamente la vittoria è tutta merito dei ragazzi perché non siamo riusciti a preparare niente a livello tattico. Avevo chiesto ai giocatori di mettere il cuore in campo, cosa che ci aveva ribadito anche il nostro presidente venuto a parlarci sabato. Lo abbiamo fatto e anche bene e i ragazzi sono stati bravissimi. In avvio eravamo partiti male, Legnaia ci aveva messo in difficoltà. Poi grazie al grande impegno della squadra siamo riusciti a rimetterci in carreggiata, difendendo veramente bene nel secondo quarto e indirizzando la partita a nostro favore. Era una gara che per noi valeva doppio, contava vincere e lo abbiamo fatto bene. Complimenti di nuovo a tutti i miei ragazzi, anche a coloro che sono voluti andare in campo pur con poche energie a disposizione".

Adesso il mirino è puntato sul derby di sabato sera sul parquet della Mens Sana, una partita che per entrambe sarà uno spartiacque della stagione. "Sabato arriva il derby – prosegue il coach di Stosa – una partita importante per la città. Noi però sappiamo che abbiamo di fronte 4 finali, a partire proprio da quella di sabato. Vogliamo pensare a una partita alla volta, adesso abbiamo trovato una quadratura importante, i miglioramenti sono evidenti tanto che delle ultime 5 ne abbiamo vinte 4 perdendo di misura a Lucca. Vogliamo continuare su questa strada, cercando di recuperare tutti i ragazzi. Ci giocheremo il derby sapendo che andremo sul campo più difficile della serie B, ma ce la metteremo tutta".