Basket serie B Interreg.. Risolto il contratto di Dal Maso: Stosa guarda al mercato

L’ufficialità della separazione tra Fabio Dal Maso e la Stosa, dopo l’assenza del giocatore tra i convocati del derby con la Mens Sana, era solo questione di ore ed infatti è arrivata ieri quando la società ha comunicato la risoluzione dell’accordo con l’ala centro classe ’99. Termina così l’avventura senese del giocatore di Borgomanero, arrivato a Siena due anni fa esatti a metà della stagione 2022/23.

Il percorso di Dal Maso in maglia Virtus è stato nel complesso molto positivo. Proprio il suo arrivo, sommato a quelli di Laffitte e Paunovic, fu determinante per il raggiungimento della promozione in B interregionale nella stagione 22/23. Lo scorso anno ha disputato un grande campionato risultando uno dei migliori del roster allenato prima da Lasi e poi dalla coppia Ceccarelli-Braccagni, tanto da meritarsi la conferma nella nuova squadra 24/25 con un ruolo importante anche a livello di leadership.

In questa prima parte di stagione però le cose non sono andate come tutti speravano e il giocatore, complice forse anche l’andamento altalenante della squadra, non è riuscito a dare il suo consueto apporto non solo in termini di punti ma anche di difesa ed energia. Le prestazioni opache dell’ultimo periodo, intervallate dalla partita di alto livello contro il Costone, hanno spinto a malincuore la dirigenza senese a privarsi del giocatore che lascia comunque un ricordo più che positivo sia a livello tecnico che umano.

La sua nuova destinazione sarà nota a breve anche se si parla insistentemente di una squadra del girone Veneto che avrebbe vinto la concorrenza su alcune società del centro sud. La Stosa adesso dovrà tornare sul mercato per individuare un sostituto che vada a colmare il vuoto lasciato da Dal Maso allungando le rotazioni di coach Evangelisti nel pitturato, dove adesso troviamo solo Gianoli da 5 e capitan Olleia e Joksimovic nel ruolo di 4.