Basket serie b Interregionale. Use, sfida al vertice. Abc ospita Quarrata

Doppio impegno domenicale per Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti nella 18esima giornata di Serie B Interregionale. I biancorossi empolesi sono attesi alle 18 dal derby di San Miniato, mentre i gialloblù valdelsani ospiteranno alla stessa ora Quarrata. Per quanto riguarda l’Use, che uscì vittoriosa per 82-80 all’andata, si tratta di una sfida ad alta quota visto che i sanminiatesi sono in testa alla classifica insieme a Lucca con 26 punti, solo quattro in più della formazione di coach Valentino.

Sfida complicata anche per l’Abc, che deve tentare di risalire la china dall’ultimo posto, ma avrà di fronte una squadra ben strutturata e ancora a caccia di un posto nei play-off, che all’andata si impose 91-79. Dopo la prova incoraggiante di Siena contro la Mens Sana, il team di Manetti ora vuole una vittoria importante. Sarà quindi fondamentale eliminare i cali di concentrazione che sono spesso costati cari. Insomma, si tratta di punti preziosi in palio in ottica salvezza.