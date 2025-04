OraSì Ravenna: Vittoria Cruciale Contro Salerno, Ora Sfida Decisiva con Virtus Roma

Trenta e lode. La quindicesima vittoria in campionato dell’OraSì arrivata contro Salerno (che sarebbe poi la diciassettesima considerando le due con Chieti cancellate) ha promosso a pieni voti i giallorossi dal lato della maturità. Un successo che rende gli ultimi quaranta minuti della stagione molto interessanti, perché Ravenna è padrona del proprio destino per confermare l’attuale dodicesimo posto e conquistare i play in, ma il problema è che domenica ci sarà uno scoglio davvero duro da superare. L’OraSì per essere certa di centrare l’obiettivo deve vincere sul campo della corazzata Virtus Roma, in corsa per il quarto posto, o sperare nella sconfitta di Caserta (appaiata ai romagnoli ma con il doppio confronto a sfavore) in casa con Piombino, già certa dell’accoppiamento playout con Ragusa. Non è semplice che questo scenario si verifichi, ma c’è una terza strada, che è l’arrivo a tre con Salerno, indietro di due punti, che ospita la già salva San Severo, con l’OraSì e Caserta che dovrebbero quindi perdere. Di sicuro con il carattere mostrato con Salerno, anche per Roma non sarà semplice vincere. "Abbiamo vinto una gara grazie alla forza mentale e fisica – ha detto coach Andrea Gabrielli –. Sono andato negli spogliatoi per congratularmi con i ragazzi per quello che hanno fatto, cosa che non faccio mai a fine partita, e mi sono preso un gavettone in testa perché stavano giustamente festeggiando. Ho detto alla squadra che abbiamo giocato partite con maggiori contenuti tecnici, ma questa volta hanno messo un grande cuore per superare un ostacolo durissimo".

"Senza carattere non avremmo mai vinto, perché Salerno ci ha sempre rispedito indietro ogni volta che ci facevamo sotto. Andremo a Roma per dare il 100%, sperando di ritornare a giocare al PalaCosta davanti a questi splendidi tifosi. Il campionato volge al termine e ringrazio anche la società e i giocatori che mi hanno sempre protetto anche quando avevamo perso sette partite consecutive. Dopo quel periodo c’è stata una grande reazione e infatti nel girone di ritorno siamo quarti per punti ottenuti. Dispiace aver vinto più in trasferta che in casa, ma anche al PalaCosta ci sono state vittorie stupende".

Luca Del Favero