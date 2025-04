Basket - Serie "B» interregionale femminile. Green Le Mura sereno. Stasera c’è Medicina

Il Green Le Mura Spring gioca l’anticipo del venerdì e sarà di scena al "Palatagliate", contro il Medicina Unica Number 8 Massa. Il roster biancorosso non ha pressioni, visto che è già matematicamente al terzo posto, con +6 ed il vantaggio anche negli scontri diretti sulla quarta, la Pielle Livorno, a tre giornate dal termine. Le avversarie arrivano da cinque sconfitte e, per questo, sono scivolate lontane dal sesto posto e rischiano di veder sfumare i play-off.

Medicina Unica Number 8, è la seconda squadra della Cestistica Spezzina di "A2" che fornisce il doppio utilizzo a una parte del roster, per questo è difficile capire chi scenderà sul parquet. L’anticipo a venerdì è, infatti, dovuto alla concomitanza con l’importante gara del sabato delle liguri contro Giussano, entrambe invischiate nella parte bassa della classifica.

Tornando alla sfida di "B", all’andata, al "Palaoliveti", si registrò il successo delle ragazze di Ferretti per 48-49. Le apuane, possono contare sulla fisicità dell’ala piccola Mbaye con 8,2 punti a gara, sull’inventiva dell’ala forte Candelori con 7.6 e sulla tecnica dell’altra ala forte Diakhoumpa. Occhio anche alla guardia Maiocchi, a segno già 45 volte da oltre l’arco.

Le Mura si dovrebbe presentare con Valentino, Maffei, Michelotti e Paulsson, ma senza Tessaro, alle prese con un leggero risentimento muscolare. Non ci dovrebbe essere il rientro di Capodagli, dopo l’infrazione al piede destro del mese scorso, recuperata a tempo record dallo staff medico della società; verosimilmente rientrerà con Orvieto per l’ultima di campionato. Non sarà disponibile Chiti per una distorsione alla caviglia sinistra.

"Queste partite di fine campionato – ha analizzato Ferretti – assicurato il terzo posto, devono servirci per consolidare i nostri meccanismi in attacco ed in difesa, concentrarci sui dettagli e recuperare al meglio le energie. Ci attende una fase di post season tutta da giocare e sono convinto che le ragazze daranno il meglio e ci sarà da divertirsi".

Arbitri: Matteo Landi di Pontedera e Azzurra Benenati di Cecina.

Alessia Lombardi