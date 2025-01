Basket Serie B Interregionale. Costone vicino alla poule promozione. C’è da confermare un 2024 di alto livello. Cecina primo ostacolo del nuovo anno

Passato il capodanno è scattato un altro conto alla rovescia in casa Costone: quello per la ripresa del campionato. Domani alle 18 al PalaOrlandi arriva Cecina per un incontro potenzialmente decisivo nel destino stagionale delle due squadre. Seppur in senso opposto: il Vismederi vincendo si avvicinerebbe in maniera concreta alla poule promozione, mentre per i costieri non ci sono alternative alla vittoria per continuare ad alimentare le scarse e residue speranze di evitare un piazzamento della seconda metà di classifica.

Nel giorno di San Silvestro il Costone ha snocciolato i numeri dell’anno solare: ‘un’annata da incorniciare’, aveva detto nei giorni precedenti il dg Andrea Naldini. Del resto i dati non fanno altro che confermare l’ottimo 2024 vissuto dal Costone, non solo nella passata stagione ma anche in quella in corso dove, come confermato a La Nazione da coach Belletti, manca pochissimo per celebrare l’accesso alla poule promozione. Un traguardo vicino che impone ai gialloverdi di proseguire con la stessa solidità, attenzione e costanza avuta nella prima parte di campionato.

All’andata Cecina vinse di 12 punti e fu la seconda delle 4 sconfitte esterne consecutive riportare dal Vismederi nel girone di andata. Oggi però la storia sembra ben diversa. Dopo la sconfitta con la Virtus il Costone sembra essersi ulteriormente mentalizzato ed è reduce, prima dello stop per le feste, da due successi di fila. Così come due, Empoli e Legnaia, è la quota raggiunta dalle vittorie esterne consecutive. Insomma, Bruttini e soci non vedono l’ora di tornare in campo per confermare l’ottimo trend oltre che tutto il buono fatto vedere fino a questo momento del campionato.

11 vittorie, solo 5 sconfitte in stagione, l’imbattibilità del PalaOrlandi: tutti fattori da continuare a far valere nell’ultimo quarto di stagione regolare. La sosta da questo punto deve essere servita per registrare qualcosa dal punto di vista fisico, recuperare qualche acciacco e aggiustare alcuni dettagli tecnici. L’organizzazione fin qui dimostrata dai gialloverdi è stata ottimale in tal senso e così deve proseguire per cercare di alzare ulteriormente l’asticella una volta che la poule promozione sarà raggiunta matematicamente. C’è poi un campionato che non permette soste con una formula che permette ad ogni match di essere potenzialmente decisivo. In tal senso, anche il derby con la Mens Sana dell’ultimo turno acquisisce un valore del tutto particolare.