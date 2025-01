Basket Serie B Interregionale. Costone, serata da dimenticare. Cecina festeggia al PalaOrlandi

COSTONE 89 CECINA 92

COSTONE: Massari ne, Radchenko, Nasello 17, Paoli F. 13, Paoli M. 12, Banchi 2, Zeneli 8, Bruttini, Bastone 14, Torrigiani 2. Allenatore Belletti.

CECINA: Parietti, Pedroni 3, Mazic 2, Ticà ne, Bruci 8, Dabo, Saccaggi 14, Pistillo 18, Nannipieri 8, Pistolesi 22, Tintori 17. Allenatore Da Prato.

Arbitri: Barbarulo, Emmanuele.

Parziali: 17-28, 39-43, 57-68.

SIENA – Cecina espugna il fortino del PalaOrlandi. Nel match che inaugurava il 2025, Vismederi battuto per la prima volta in campionato in casa. È soprattutto in difesa che la squadra di Belletti (nella foto) è stata meno incisiva: prima di questo incontro era di 71,25 la media dei punti subiti in casa dai gialloverdi e i 92 messi a segno a Cecina stonano con il rendimento stagionale. Cecina era partita subito bene e riusciva presto a raggiungere i 6 punti di vantaggio (16-10), sfruttando la sua ottima difesa e facendo fare tanta fatica in attacco al Vismederi. I costieri prendevano coraggio con il passare dei minuti e anzi, allungavano colpendo con estrema precisione dall’arco. A fine primo periodo c’era anche spazio per un tap-in allo scadere di Bruci che dava a Cecina il +11. Ma era soprattutto nella propria metà campo che i gialloverdi non riuscivano a trovare le contromisure. Solo nella seconda metà del secondo periodo il Costone sembrava sbloccarsi: dopo essere finito anche sul -12, grazie ai canestri di Bastone, Zeneli e Radchenko, il Vismederi riusciva a ricucire lo strappo fino al -4 sul 38-34. Ma una nuova fiammata faceva ancora allungare gli ospiti sul +9. A metà partita però il Costone riusciva a riportarsi sul -4, con Bastone e Nasello.

Il terzo quarto si apriva però con un parziale cecinese (7-0) che riportava gli ospiti sopra la doppia cifra di vantaggio. Cecina arriva anche al +17 nonostante la zona schierata da coach Belletti. Ciò nonostante Mazic per Cecina trovava il modo di farsi espellere per un inutile colpo a Bruttini, schierato un po’ a sorpresa nonostante i problemi fisici. L’episodio scuoteva il Costone: Nasello e Zeneli accorciavano le distanze per il Vismederi che però, sul finale di terzo quarto, si vedeva espellere Bruttini (antisportivo e tecnico). L’ultimo periodo partiva con il +11 cecinese ma si apriva con il break costoniano (4-0) che riapriva la partita. Pistillo da tre e Nannipieri con una bella schiacciata ricacciavano indietro il Vismederi. Il vantaggio degli ospiti restava sempre più o meno nel giro della doppia cifra fino a 3’ dalla fine quando una tripla di Zeneli riaccendeva le speranze del Costone. Lo stesso faceva Banchi con il canestro del -6 a 45’’ dalla fine. Il Costone che raggiungeva il -2 a 19’’ dalla sirena con una tripla di Filippo Paoli. Ma nel gioco dei falli sistematici, era ancora Paoli a fallire le due triple che avrebbero mandato il match ai supplementari.

AF