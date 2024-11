Basket Serie B Interregionale. Costone, il ds Bonelli: "Contro Spezia ottima vittoria». Ora ‘guardia alta’ nella difficile trasferta di San Miniato

"Contro Spezia è stata un’ottima vittoria: venivamo dalla sconfitta di Cecina e avevamo voglia di dare subito il nostro impatto sulla partita. Ringrazio anche io, come fatto da coach Belletti domenica, lo staff medico che ha messo in condizione di giocare Filippo Paoli, Zeneli e Nasello che da inizio anno sta convivendo con un problema alla caviglia". Lo ha detto il direttore sportivo del Costone Francesco Bonelli (nella foto), ospite dell’emittente livornese Tele Centro durante la trasmissione Toscana Basket. "Questo è un campionato equilibrato dove le partite vengono spesso decise per episodi – ha detto ancora il ds Bonelli -. In tutte le partite può succedere di tutto. Non è una frase fatta".

Il messaggio ai suoi è chiaro: occorre mantenere la guardia alta, anche alla vigilia di una trasferta insidiosa come quella che attende il Costone a San Miniato. Una partita complicato, come praticamente tutte, in casa dell’ex Mens Sana Menconi e, più in generale, di una squadra importante e dallo spiccato talento offensivo: il gruppo allenato da coach Martelloni ha tanti punti nelle mani e gioca un basket ad elevato numero di possessi. In quest’ottica, è chiaro che il Costone sarà chiamato a San Miniato ad un extra-sforzo specialmente dal punto di vista difensivo. "In un campionato con la classifica così corta – ha aggiunto ancora Bonelli – i dettagli del calendario possono fare la differenza". Il direttore sportivo del Costone ha anche parlato del secondo derby dell’anno, quello in programma domenica alle 17.30 al PalaCorsoni "I derby fanno bene alla crescita del movimento – ha detto infine Bonelli parlando di Virtus-Mens Sana in programma nella prossima giornata -. Abbiamo tutti negli occhi gli anni d’oro della Mens Sana, adesso che non viviamo più quell’epoca i derby riescono ad accendere la passione anche nelle giovani generazioni che non hanno vissuto quegli anni. I bambini del minibasket li seguono con entusiasmo - ha concluso Bonelli -: non sono gli Stonerook o i Lavrinovic, ma comunque sono dei giocatori che rappresentano degli idoli per i più piccoli e vengono a vedere le partite anche in B interregionali, con numeri importanti alla Mens Sana e con ottimo seguito a Costone e Virtus".

AF