Basket Serie B Interregionale. Abc, sfiorata l’impresa. Sfida aperta fino alla fine

MENS SANA SIENA74ABC CASTELFIORENTINO66

MENS SANA SIENA: Tilli, Belli 6, Pannini 6, Ragusa 6, Marrucci 4, Calviani n.e., Pucci 6, Sabia 4, Maghelli, Neri 9, Prosek 16, Tognazzi 17. All. Betti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 2, Rosi, Ticciati 5, Corbinelli n.e., Cicilano n.e., Viviani, Marchetti n.e., Falaschi 9, Azzano 17, Nnabuife 2, Cantini 8, Gutierrez 23. All. Manetti.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Vozzella di Genova.

Parziali: 17-16; 37-27; 56-44.

SIENA – Nonostante gli acciacchi e le assenze l’Abc esce a testa alta dal Pala Estra al cospetto della quotata Mens Sana. La squadra di coach Manetti gioca con coraggio ed arriva a un passo dall’impresa, ma alla sirena sono i padroni di casa a fare festa. Dopo aver inseguito fino al 30’ toccando anche il meno 15, i valdelsani riaprano tutto nel finale, mettendo addirittura la testa avanti quando mancano cinque minuti alla fine. La reazione gialloblu, però, non basta a completare il capolavoro, così Siena riprende il controllo e si impone 74-66 in volata. Priva di Corbinelli e Lazzeri, l’Abc soffre soprattutto a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando fatica a contenere gli attacchi locali ed a trovare soluzioni corali in fase offensiva. A differenza delle ultime gare, però, un’ottima reazione nell’ultimo quarto rimette tutto in discussione tenendo la sfida aperta fino al quarantesimo.