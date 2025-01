Basket Serie B Interregionale. Il Costone affila le armi. C’è l’occasione per ‘chiudere’. Vincere a Castelfiorentino significa poule promozione

Costone aL lavoro in vista della trasferta di Castelfiorentino, concentrato e voglioso di trovare quei due punti che mancano per certificare anche matematicamente la qualificazione alla poule promozione. È con questo spirito che il Vismederi vuole mettersi definitivamente alle spalle l’amarezza per la beffarda sconfitta subita in casa contro la capolista San Miniato, al termine di una gara ribaltata dagli ospiti dopo che i gialloverdi avevano condotto per più di tre quarti di gara, sia a livello di ritmo che di punteggio.

La trasferta in casa del fanalino di coda del campionato offre alla squadra di coach Michele Belletti l’occasione di un pronto riscatto oltre che la possibilità di blindare il play-in gold: vincendo il Costone si metterebbe definitivamente al sicuro dai residui e potenziali assalti di Arezzo e Quarrata, che occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione in classifica, a -4 dai gialloverdi e con cui il Vismederi può godere (su entrambe) del vantaggio nel doppio confronto.

All’andata il Costone si impose con ben 26 punti di scarto, grazie ai 22 di Bastone, ai 19 di Zeneli ai 16 di Bruttini (nella foto) e poi via via tutti gli altri. Partita, tra l’altro, in cui era anche assente Nasello, indubbiamente l’elemento maggiormente decisivo in casa Vismederi. Ma quella di oggi è un’altra storia: il Costone ha bisogno di punti e di riprendersi sul campo, con la giusta dose di rabbia agonistica, i due punti che gli sono scivolati di mano con San Miniato.

Le restanti due partite di prima fase saranno poi con Lucca al PalaOrlandi (anche in quel caso c’è un sanguinoso -2 dell’andata da vendicare) e infine la sfida in casa della Mens Sana. Due partite di importanza capitale: arrivano alla fine della prima fase ma sono già decisive per la seconda, per capire quale sarà la griglia di partenza del play-in gold.