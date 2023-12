Basket serie B Interregionale: in Abruzzo finisce 87-80. Non riesce la rimonta dell’Italservice Loreto. Teramo sigla il parziale decisivo dopo l’intervallo L'Italservice Loreto Pesaro subisce una sconfitta a Teramo, dove i padroni di casa sono sempre stati avanti. La fisicità dei locali ha messo in difficoltà i gialloblu, che hanno subito 87 punti, la prima volta in una gara. Pesaro recupera fino a -5, ma non ha più energie per raggiungere il pareggio.