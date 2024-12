Basket serie B Interregionale. Incredibile testa a testa con il Quarrata. Vismederi Costone trionfa all’overtime

COSTONE

82

QUARRATA

81

COSTONE: Massari ne, Radchenko 2, Nasello 29, Paoli F. 5, Paoli M. 7, Banchi 13, Zeneli 6, Bruttini 6, Bastone 14, Torrigiani. Coach: Riccardini, Terrosi.

QUARRATA: Angelucci 7, Lytvyn ne, Artioli 18, Nyuol ne, Balducci 6, Molteni 7, Calabrese 12, Bortnikovs ne, Regoli 22, Antonini 5, Babovic ne, Tiberti 4. Coach: Tonfani.

Arbitri: Corso, Russo.

Parziali: 23-16, 40-36, 52-53, 69-69.

SIENA – È stata la tripla di Matteo Paoli (foto) all’ultima azione dell’overtime a decidere la partita tra Costone e Quarrata, sancendo la vittoria del Vismederi: il settimo acuto in altrettanti incontri casalinghi per i gialloverdi che, con questo successo (il secondo negli scontri diretti con Quarrata) mettono una serie ipoteca su un piazzamento tra le prime 6 al termine della stagione regolare. Un incontro che non si poteva che decidere all’ultima azione: la rimessa dal fondo ha liberato Zeneli al tiro da 3, ma il suo tentativo andato corto ha visto Banchi recuperare più in fretta di tutti la palla vagante e cederla in angolo per Matteo Paoli che con la sua bomba ha deciso la contesa. È stato un incontro vibrante con ben 8 cambi di vantaggio e numerose situazioni di parità che si sono succedute. Il Costone aveva anche toccato il +13 nel corso del primo quarto, ma già nella seconda frazione i pistoiesi mettevano la freccia in un paio di circostanze. Anzi, nel secondo tempo l’inerzia sembrava essere (a tratti) di Quarrata che a inizio ultimo periodo taccava anche il +7. Ma qui veniva fuori la forza del Vismederi che, senza rifuggire al confronto fisico con Quarrata, riusciva a rispondere colpo su colpo agli avversari. Che di rimando facevano la stessa cosa. 40’ non bastavano per sancire un vincitore, si arrivava così al supplementare, deciso solo all’ultima azione, dopo che Quarrata si era costruita l’opportunità di vittoria. Il time-out della panchina gialloverde, ancora guidata dal trio Terrosi-Riccardini-Collini (Belletti ha scontato l’ultima giornata di squalifica), ha portato al buzzer-beater vittoria di Matteo Paoli. Per la grande esplosione di gioia di tutto il Costone.

AF