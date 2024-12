Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana archivia Legnaia e pensa già a Cecina. Il giovane play Tilli promette: "Ci prepareremo bene»

Neanche il tempo di festeggiare il bel successo contro l’Olimpia Legnaia di sabato sera che la Mens Sana riprende oggi ad allenarsi per preparare la difficile trasferta di Cecina di mercoledì sera con palla a due alle 21. Nel gruppo di coach Paolo Betti l’umore è tornato alto dopo la vittoria su Nepi e compagni che ha riscattato i due ko di fila contro Costone ed Arezzo, gare nelle quali i biancoverdi avevano raccolto meno di quanto meritato. "Era importante tornare a vincere soprattutto davanti al nostro pubblico – dice il giovane play Giulio Tilli (nella foto) -. Due punti che ci servivano molto per morale e classifica. Siamo stati anche capaci di ribaltare la differenza canestri e siamo molto contenti della prestazione. Ci siamo allenati bene e con intensità nonostante gli infortuni". La gara è stata però a lungo sul filo dell’equilibrio, più di quanto il +17 finale farebbe intendere. "Non abbiamo avuto paura che potesse succedere quello che altre volte nel finali di gara era accaduto – sottolinea il numero 1 della ‘Note di Siena’ -. Siamo stati bravi a continuare a giocare e a passarci la palla. I canestri sono arrivati e in difesa siamo stati molto attenti". Testa adesso alla prossima gara a Cecina, palazzetto storicamente difficile per la Mens Sana nelle ultime stagioni. "Si ci prepareremo bene a questa partita che per noi ricopre una importante chiave dal punto di vista della classifica. Ci alleneremo oggi e domani provando a ripetere la prestazione di sabato". Per Tilli, cresciuto in Viale Sclavo e reduce da un anno in D a Monteroni, contro Legnaia la prima partenza in quintetto. "Ringrazio il coach per l’opportunità – ha concluso – e la fiducia. Sto provando ad allenarmi con grande intensità e a dare il mio contributo in difesa e in attacco".

g.d.l.