Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana si prepara in vista di Lucca. Sfida quasi probitiva con la capolista. Coach Betti avrà un Balsa Jokic in più

La Note di Siena si allena al PalaEstra per preparare la difficile trasferta di domenica alle 18 a Lucca in casa della capolista. Un impegno sulla carta quasi proibitivo viste le oggettive difficoltà di Tognazzi e compagni in trasferta (due sole le vittorie, a Castelfiorentino e La Spezia) e la forza dei padroni di casa. Nell’ambiente biancoverde però che ottimismo e voglia di giocarsela dopo il sofferto ma meritato successo contro Castelfiorentino e il ritorno nelle rotazioni di un elemento chiave come Matteo Neri. In più adesso coach Paolo Betti può contare anche sul lungo montenegrino Balsa Jokic che domenica a Lucca dovrebbe esordire anche se ovviamente ha pochi allenamenti con i compagni nelle gambe. Il tanto auspicato, già da settimane, lungo che mancava, è finalmente arrivato e adesso i biancoverdi possono giocarsi le proprie carte al completo in vista del delicatissimo rush finale di una regular season che chiuderà domenica 2 febbraio. "Ci aspettano cinque partite in poco tempo e dovremo essere bravi a fare tesoro delle esperienze pregresse per portare a casa più punti possibili. Il 2 febbraio, dopo l’ultima partita, vedremo in che posizione di classifica saremo". Così aveva detto il direttore generale Riccardo Caliani durante la presentazione di Jokic. Delle prossime cinque gare la Note di Siena ha il vantaggio di giocarne tre in casa, tra cui due scontri diretti vitali contro Virtus e Quarrata immediatamente successivi alla trasferta sul parquet della capolista. Sabato prossimo infatti (alle 20,30) primo derby casalingo della stagione contro la Virtus poi otto giorni dopo e sempre in Viale Sclavo arriva Quarrata, infine la trasferta di Empoli mercoledì 29. Il 2 febbraio invece ultima giornata contro il Costone. Passando ad un grande ex biancoverde come coach Luca Banchi è ufficiale da mercoledì la firma del coach grossetano con l’Anadolu Efes, team di Istanbul vincitore dell’Eurolega nel 2021 e 2022. Per Banchi, appena un mese dopo le dimissioni dalla Virtus Bologna una grande opportunità sempre al massimo livello continentale.

Guido De Leo