Basket serie B Interregionale. La Stosa non fa sconti a Legnaia Ribaltata la differenza canestri

STOSA 98 LEGNAIA 79

STOSA: Bartoletti 16, Dal Maso ne, Falchi, Joksimovic 12, Zocca 11, Olleia 9, Costantini 29, Calvellini 3, Vegni, Gianoli 11, Guerra 5, Chellini 2. All. Evangelisti. LEGNAIA: Landi 3, Merlo 8, Sulina 7, Tonello 2, Scali 23, Stoch 5, Nepi 16, Lastrucci ne, Del Secco 5, Bellugi ne, Senghor, Pieri 10. All. Russo.

Parziali: 25-27; 46-37; 75-58.

SIENA – Successo netto e molto importante per la Stosa che batte Legnaia e ribalta anche la differenza canestri, ottima notizia in eventuale ottica seconda fase playout. Ottima partenza degli ospiti trascinati dai canestri del play Sulina (2-9) con la Virtus che non riesce a difendere. Costantini colpisce da 3, ma Scali segna due volte costringendo Evangelisti al time out sul 5-13 dopo 3’ di gioco. Legnaia tocca la doppia cifra di vantaggio, ma i rossoblù rispondono subito. Sono Costantini e Bartoletti a guidare la rimonta senese: la Stosa accorcia e chiude il primo periodo sotto di 2. Il secondo quarto in avvio è l’opposto del primo: entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro tanto che gli unici 2 punti nei primi 3’ sono di Joksikovic che impatta il match a quota 27. La Stosa difende bene e a metà tempo allunga toccando il +7 (38-31) a 3’ dalla pausa lunga con Bartoletti e Gianoli. Legnaia cerca di ricucire con Scali e l’ex Nepi ma due ottime difese di Joksikovic e il canestro e fallo di Calvellini consentono alla Stosa di portarsi all’intervallo lungo sul 46-37. Nel terzo parziale i rossoblù allungano in modo deciso. Il man of the match è Costantini che segna da tutte le posizioni mettendo 4 triple consecutive che permettono il 75-58 alla terza sirena. In avvio di ultimo periodo Olleia e soci premono il piede sull’acceleratore: Joksimovic e Zocca consentono ai rossoblù il +19 a metà del tempo (84-65). La Stosa arriva a 21 punti di margine mettendo in ghiaccio la vittoria, ma nel finale c’è da ribaltare la differenza canestri rispetto all’andata (-12). La Stosa lo fa senza problemi con coach Evangelisti che regala la standing ovation a Costantini.