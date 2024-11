Basket - Serie "B" interregionale maschile. Bcl all’esame della Mens Sana a Siena

Si ritorna a Siena, dopo una settimana, si spera con esito diverso rispetto al match contro la Virtus. Stavolta l’avversaria del Basketball Club Lucca, questa sera, alle ore 21.15, al "Palasclavo", arbitri Cirinei di Pisa e Delliallisi di Livorno, sarà la mitica Mens Sana, pluriscudettata, anche se qualche titolo è stato tolto dall’albo d’oro per le note vicende.

E’ la settima giornata, i biancorossi viaggiano con un recod di tre vinte e tre perse, mentre la Mens Sana veleggia in testa, con Empoli, con il miglior attacco, ma soltanto la nona miglior difesa, segno che qualcosa concede agli avversari. Ma sarà una dura impresa quella che attende Barsanti e compagni. Il roster di coach Betti è pieno di talento, con i vari Tognazzi, Marcucci, Ragusa, Prosek; in questo campionato ha fatto registrare una media di ben 18,5 punti a partita.

In casa biancorossa, malgrado l’ultima sconfitta che in quanto tale ha come sempre lasciato l’amaro in bocca, il clima è sereno: c’è la forte consapevolezza di essere un gruppo che può dire la sua su tutti i parquet, che può affrontare qualsiasi franchigia senza avere alcun timore reverenziale. Per riuscirvi occorre, però, ridurre, meglio ancora eliminare, quei brevi momenti in cui il gioco si appanna, momenti che, come è già accaduto, rischiano di comprometterne il risultato, specialmente in un campionato così livellato, dove basta allentare per pochi minuti la pressione sugli avversari per ritrovarsi sotto, anche di pochi punti, ma difficili poi da recuperare. Una difficoltà oggettiva ben nota a tutto lo staff del Bcl. Ancor più a coach Olivieri.

"La Mens Sana – afferma il tecnico – ha avuto un ruolino di marcia invidiabile fino ad ora. Giocano con molta intensità e ad alto numero di possessi. Sono sostenuti costantemente dai propri tifosi che sono il loro sesto uomo sul parquet".

"Al “Palasclavo” – spiega Olivieri – ci aspetta una sfida molto affascinante. Uno perché loro sono una delle squadre più in forma al momento; e due perché giochiamo in un palazzetto storico del basket italiano. Questi due fattori ci devono dare le giuste motivazioni per affrontare la sfida con coraggio e orgoglio".

"Siamo – conclude Olivieri – alla ricerca della continuità di rendimento nei 40 minuti; ci stiamo lavorando duro in palestra e i ragazzi sono carichi e vogliosi di fare bene".

Massimo Stefanini