Basket - Serie "B" interregionale maschile. Bcl soffre ma alla fine è più bravo di Leonardo

Bcl

75

CONSORZIO LEONARDO

69

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 3, Dubois 20, Barsanti 16, Simonetti 5, Tempestini 3, Del Debbio 11, Pierini 6, Candigliota, Trentin 11, Cirrone. All.: Olivieri.

CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Angelucci 10, Artioli 2, Nyuol, Balducci 10, Molteni 13, Calabrese 17, Bortnikovs 3, Regoli 7, Pieralli, Antonini 1, Babovic, Tiberti 11. All.: Tonfoni.

Arbitri: Baldini e Vozzella.

Note: parziali 18-21, 37-33, 57-55.

LUCCA - Successo sofferto, ma prezioso, che consente al Bcl di distanziare i pistoiesi in classifica e di raggiungere il secondo posto dietro Empoli, in cospicua compagnia: a quota 10 ci sono, infatti, oltre ai biancorossi, anche Mens Sana, Arezzo, Costone Siena e San Miniato.

Parte contratta la formazione di Olivieri: 4-7 e 5-11 al 5’. La maggiore fisicità sotto canestro degli ospiti si fa sentire tutta, mentre i biancorossi cercano di tamponare l’assalto, sfruttando i tiri liberi per il 10-15. Angelucci, Regoli e Tiberti, si fanno sentire. Lippi guida la riscossa, poi è Dubois e ancora Barsanti per il 18-21 di fine quarto.

Barsanti e compagni aprono il secondo periodo stringendo le maglie della difesa, concedendo agli ospiti solo tre punti in 5’, riuscendo anche a recuperare punti fino alla parità sul 24-24. Olivieri sembra aver trovato la giusta combinazione per controllare la spinta dei mobilieri, ma ancora a mettere in difficoltà la difesa biancorossa è Regoli per il 28-30; poi Dubois va al pareggio, Pierini da due ed ancora Dubois per il 37-33 all’intervallo lungo.

La ripresa vede Quarrata recuperare lo svantaggio per la nuova parità a 43, in un terzo tempo che vede le squadre procedere punto a punto. A quattro minuti dalla terza sirena Barsanti e Dubois riportano avanti la loro squadra: 51-49; il solito Regoli accorcia questa volta dai liberi e ancora dalla lunetta Tiberti sigla il 51-52. Ma è Barsanti a far esplodere la tribuna con una tripla, subito neutralizzata con un gioco da tre. Ma il capitano, replica per il 57-55 al 30’.

Ultimo segmento di partita. Balducci riporta avanti la propria squadra di due lunghezze a 5’ dal termine. Al 37’ il tabellone dice 66-67. A 35 secondi dalla fine Del Debbio si inventa la tripla decisiva: 72-69; poi i liberi di Del Debbio e Simonetti che mettono in cassaforte il risultato.

Massimo Stefanini