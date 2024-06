Basket, serie B interregionale. Matelica conferma coach Trullo: "Con lui un’altra grande stagione»

Coach Antonio Trullo sarà il capo allenatore della Halley Matelica anche nella prossima stagione. La terza di fila per lui sulla panchina matelicese dopo due ottime annate vissute in serie B, sia nazionale che interregionale, quest’ultima terminata a un passo dalla promozione con un’ottima cavalcata playoff.

Classe 1962, "Tony" (come viene chiamato da tutti) è uno dei decani tra gli allenatori italiani, con un’esperienza pluridecennale e tanti titoli messi in bacheca nel corso della sua lunga carriera iniziata nella sua città natale, Roseto.

"Ringrazio la società e in particolare la presidente Monica Sonaglia per la fiducia – dice l’allenatore –. In questi due anni di lavoro a Matelica ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare un team societario formato da eccellenti persone, un grande main sponsor e una città che mi trasmette ogni giorno calore per portare avanti questo percorso. Di conseguenza è stato facile per me accettare di proseguire il cammino insieme".

Soddisfatta la presidente Monica Sonaglia: "La decisione di confermare coach Trullo – spiega – è frutto di una valutazione che ha tenuto conto non solo dei risultati ottenuti, ma anche delle qualità tecniche e umane che Tony ha sempre dimostrato. Siamo certi che, con lui alla guida della squadra, vivremo un’altra stagione ricca di emozioni e soddisfazioni".

m. g.