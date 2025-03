Basket Serie B Interregionale Play-In Out. La Stosa non si ferma più! Schiantato il fanalino Serravalle

STOSA VIRTUS 82SERRAVALLE 64

STOSA: Bartoletti, Joksimovic 2, Zocca 15, Ense, Olleia 6, Costantini 19, Calvellini 6, Pieri 4, Gianoli 7, Braccagni 13, Senbergs 3, Guerra 7. Allenatore Evangelisti.

SERRAVALLE: Erhaghewu 6, Savio 6, De Filippo, Ragazzini, Lazzari 7, Isaia 21, Mittica 3, Ruiu 6, Marrale 2, Pavone 6, Pilati 7. Allenatore Gatti.

Parziali: 21-14; 43-33; 63-49.

SIENA – Quarto sigillo nella seconda fase per la Stosa che batte agevolmente il fanalino di coda Serravalle mettendo in cascina altri punti preziosi in chiave salvezza. Inizio di gara a ritmi alti con la Stosa che prova a correre: dopo la tripla di Isaia i rossoblù trovano buone soluzioni dal pick and roll Guerra-Gianoli che consente alla Virtus di trovare il +5. Serravalle si mette a zona per provare ad arginare i senesi ma i ragazzi di coach Evangelisti attaccano bene bucando la zona con le penetrazioni di Calvellini e Braccagni (20-10).

Nel finale di quarti un paio di perse dei rossoblù consentono ai piemontesi di accorciare. All’inizio della seconda frazione la Virtus si blocca in attacco: i rossoblu segnano solo 2 punti in 3’ con Pieri non riuscendo a trovare la fluidità dei primi minuti. Gli ospiti ne approfittano per tornare a -4 (23-19) e poco dopo impattano con le triple di Pilati e Isaia. La Stosa si sveglia all’improvviso: sono Zocca e Braccagni a costruire un break di 7-0 che riporta la Virtus a distanza di sicurezza. Nel finale di quarto Zocca e Guerra consentono alla Stosa di allungare ancora: i rossoblu toccano il +12 prima del canestro a fil di sirena di Isaia che manda le squadre al riposo sul 43-33.

In avvio di terzo quarto la Virtus tocca il +14, ma Isaia è chirurgico dai 6,75 e grazie alle sue triple Serravalle resta a galla a metà tempo (50-43). Braccagni e Costantini colpiscono da 3 contro la zona piemontese e nel finale del periodo la Stosa allunga concludendo la terza frazione sul 63-49. I punti che fanno scappare la formazione senese arrivano in avvio di ultimo quarto da Braccagni e Costantini: i due classe 2004 colpiscono a ripetizione dai 6,75 portando la Stosa sul 75 -58 a 4’ dalla fine. La formazione ospite alza definitivamente bandiera bianca e per i senesi arriva un’altra vittoria importantissima.