Basket Serie B Interregionale Play-off. Altro blitz di Quarrata al Pala Sammontana. L’Use pecca in due momenti chiave e paga

use empoli

70

quarrata

72

USE COMPUTER GROSS: Giannone 16, Ramazzotti n.e., Baccetti n.e., Sesoldi 9, Rosselli 21, Fogli n.e., Calabrese 6, De Leone, Mazzoni 10, Quartuccio 8, Tosti n.e., Cerchiaro. All. Valentino.

DANY QUARRATA: Marini, Mustiatsa 6, Balducci 18, Molteni 4, Falaschi 3, Calugi 3, Regoli 8, Frati n.e., Antonini 10, Tiberti 20. All. Tonfoni.

Arbitri: Sposito di Livorno e Cirinei di Pisa.

Parziali: 33-21; 43-43; 58-58.

EMPOLI – Se c’è una squadra che quest’anno ha dimostrato di rimanere indigesta all’Use è Quarrata. Terzo scontro diretto in stagione e terza sconfitta per Giannone (nella foto) e compagni, che iniziano nel modo peggiore la serie play-off. In casa empolese, però, resta tanta amarezza per aver avuto la possibilità di chiudere la partita almeno in un paio di occasioni e non esserci riusciti. Il tutto con quell’1-5 finale ai liberi che, in una gara del genere, pesa come un macigno e con un chiaro fallo su Rosselli nell’azione finale che non viene sanzionato. Adesso l’appuntamento è per mercoledì prossimo a Quarrata, dove la Computer Gross non potrà sbagliare per portare la serie alla ’bella’ da giocare di nuovo al Pala Sammontana nel weekend successivo, anche se avrà il vantaggio psicologico di non avere sulle spalle la pressione che ora si sposta sui ragazzi di Tonfoni.