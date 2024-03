Basket serie B interregionale: seconda fase. La Sba a caccia del tris. Evangelisti col Gallarate L'Amen Bc Servizi Arezzo sfida l'Esse Solar Gallarate al Palasport Estra per la terza vittoria consecutiva. La squadra cerca la rimonta e dovrà fare affidamento sulla difesa e sull'efficacia in attacco per superare una formazione esperta e fisica.