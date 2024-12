Basket serie B Interregionale. Trasferta ostica per la Mens Sana a Cecina: la panchina è corta

Il successo, pesante per classifica e morale, contro l’Olimpia Legnaia è già archiviato per la Mens Sana che stasera torna ad allenarsi per preparare la difficile trasferta di domani alle 21 a Cecina. I padroni di casa, dopo un inizio complesso in seguito al rivoluzionamento del roster la scorsa estate, sono in ripresa come testimonia il successo a sorpresa in casa dell’ex capolista Lucca di domenica. Motivo in più per preparare al meglio una sfida che in caso di vittoria consoliderebbe un posto nelle prime sei formazioni del girone. Le condizioni in cui la ‘Note di Siena’ arriverà domani sera in provincia di Livorno però non sono certo delle migliori. Sarà ancora out Neri, ai box realisticamente fino a gennaio. Gli acciaccati Maghelli, Belli e Tognazzi dovrebbero esserci anche se molto dipenderà da come sono usciti dalla ‘battaglia’ contro Legnaia dell’ultimo turno. Chi preoccupa di più è Tognazzi, che ha stretto i denti per dare il suo contributo nell’ultimo turno, ma è visibilmente a mezzo servizio dopo il problema rimediato ad Arezzo. Al numero 42 anche domani sarà chiesto un extra sforzo visto che sugli esterni con l’assenza di Neri le rotazioni sono abbastanza ridotte. Sul mercato in entrata ancora nulla di definitivo si muove. Il cauto ottimismo sulle condizioni dei tendini di Neri consiglia al dg Caliani di cercare un elemento da inserire nel pacchetto dei lunghi più che degli esterni. Ciò non vorrà dire che qualcosa si muoverà anche in uscita: i timidi segnali di ripresa del centro Ragusa contro Firenze fanno ben sperare per una sua crescita definitiva e in più sia Prosek che Sabia stanno aiutando molto la squadra. Sabato scorso intanto, prima di Pannini e compagni, sul parquet del PalaEstra erano scesi in campo gli Under17 Eccellenza di coach Binella che davanti ad un bella cornice di pubblico hanno battuto Pistoia nello scontro diretto per 120-73. "Faccio i complimenti ai nostri ragazzi perchè hanno giocato una partita eccellente, con grande intensità e ferocia in difesa e tirato in attacco con percentuali altissime, grazie a scelte di grande qualità" così Binella.

Guido De Leo