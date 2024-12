Basket serie B Interregionale. Use, successo in volata. Rosselli ci mette la firma

VIRTUS SIENA

92

USE EMPOLI

94

STOSA VIRTUS SIENA: Bartoletti 5, Dal Maso 11, Joksimovic 10, Zocca 16, Falchi n.e., Olleia 4, Costantini 6, Calvellini 10, Gianoli 20, Braccagni 1, Bartelloni n.e., Guerra 9. All. Evangelisti.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 19, Baldacci n.e., Baccetti 3, Sesoldi 2, Rosselli 11, Ramazzotti n.e., De Leone 14, Mazzoni 17, Quartuccio 5, Tosti, Regini n.e., Maric 23. All. Valentino.

Arbitri: Vozzella di Genova e Franceri di Savona.

Parziali: 22-23; 42-44; 71-68.

SIENA – Altra vittoria in volata per l’Use Computer Gross, che inaugura il girone di ritorno espugnando il parquet della Virtus Siena. Sul successo empolese c’è la firma di Guido Rosselli, che quando conta non si tira mai indietro caricandosi sempre sulle spalle la squadra. Una vittoria cercata, voluta e ottenuta con quella compattezza che è ormai un marchio di fabbrica di questa squadra. Oltre a Rosselli non vanno dimenticati gli altri quattro compagni che come lui hanno segnato più di dieci punti ed anche chi, come ad esempio Baccetti che mette una tripla in un momento cruciale, porta il proprio contributo alla causa comune: la svolta nel finale arriva per esempio da una palla recuperata da Maric.